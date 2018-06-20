Türkiye'nin yeni savaş uçağı F-35 teslim ediliyor

Dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk uçağı yarın teslim edilecek.

Türkiye, hava filosunu, yerli savunma sanayisinin de üretiminde aktif rol aldığı yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle takviye edecek.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı.

Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

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Türkiye'nin yeni savaş uçağı F-35 yarın teslim ediliyor

Dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk uçağı yarın teslim edilecek.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:59

Türkiye, hava filosunu, yerli savunma sanayisinin de üretiminde aktif rol aldığı yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle takviye edecek.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı.

Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

Türkiye'nin F35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye için ilk kez üretilen F35A savaş uçağının ilk uçuş görüntülerinde 18-0001 kuyruk numarasına sahip olan uçağın arkasında bir Türk bayrağı taşıdığı görülüyor.

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek.

Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda çalışmalar sürüyor

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak uçaklar için 7. Ana Jet Üs Komutanlığında hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek.

Geçen yılın sonunda başlayan inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni ABD Teksas - Fort Worth’de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenecek.

İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.