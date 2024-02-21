Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi

ads ads ads ads
21/02/2024

ads
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletlerde Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

21/02/2024 19:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Türkiye, Washington Büyükelçiliği, bm, New York
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

Evlatlık olduğunu öğrendi, 47 yıl sonra gerçeğin peşine düştü!

HK TÜRKİYE

İzmir'de yaşayan Güler Güven (48), 47 yıl önce 1 yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na, sonra da kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, 22 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirterek, "Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum." dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.