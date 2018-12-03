Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.
03/12/2018
Oyuncak Avı TV
Abone sayısı: 5.1 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar
Enes Batur
Abone sayısı: 8.8 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar
Orkun Işıtmak
Abone sayısı: 5.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
Fatih Selim Tube
Abone sayısı: 519 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar
Prenses Elif
Abone sayısı: 2.6 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar
Oyuncu Yusuf
Abone sayısı: 735 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar
Prens Yankı
Abone sayısı: 878 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar
Rüya'nın Çiftliği
Abone sayısı: 774 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar
Ruhi Çenet
Abone sayısı: 3.3 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar
OyuncakOynuyorum
Abone sayısı: 3.3 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar
Burak Oyunda
Abone sayısı: 3.1 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar
Furkan Yaman
Abone sayısı: 2.9 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar
Reynmen
Abone sayısı: 2.9 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar
Berkcan Güven
Abone sayısı: 2.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar
Oyun Delisi
Abone sayısı: 2.5 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar
Ceylin H Official
Abone sayısı: 2.5 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar
Baturay Anar
Abone sayısı: 2.5 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar
Uras Benlioğlu
Abone sayısı: 2.2 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar
Barış Özcan
Abone sayısı: 2.1 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar
Deli mi ne?
Abone sayısı: 2 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
Danla Bilic
Abone sayısı: 2 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar
SeseGel
Abone sayısı: 1.9 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar
Hayrettin
Abone sayısı: 1.8 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar
Duygu Köseoğlu
Abone sayısı: 1.8 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar
MuratAbiGF
Abone sayısı: 1.8 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar
Meryem Can
Abone sayısı: 1.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar
Başak Karahan
Abone sayısı: 1.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar
Gereksiz Oda
Abone sayısı: 1.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar