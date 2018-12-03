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Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.

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03/12/2018

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Oyuncak Avı TV 

Abone sayısı: 5.1 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

 

Enes Batur 

Abone sayısı: 8.8 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

 

Orkun Işıtmak 

Abone sayısı: 5.7 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

 

Fatih Selim Tube 

Abone sayısı: 519 bin 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

 

Prenses Elif 

Abone sayısı: 2.6 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

 

Oyuncu Yusuf 

Abone sayısı: 735 bin 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

 

Prens Yankı 

Abone sayısı: 878 bin 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar

 

Rüya'nın Çiftliği 

Abone sayısı: 774 bin 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar

 

Ruhi Çenet 

Abone sayısı: 3.3 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

 

OyuncakOynuyorum 

Abone sayısı: 3.3 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar

 

Burak Oyunda 

Abone sayısı: 3.1 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar

 

Furkan Yaman 

Abone sayısı: 2.9 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar

 

Reynmen 

Abone sayısı: 2.9 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar

 

Berkcan Güven 

Abone sayısı: 2.7 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar

 

 

Oyun Delisi 

Abone sayısı: 2.5 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar

 

Ceylin H Official 

Abone sayısı: 2.5 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar

 

Baturay Anar 

Abone sayısı: 2.5 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

 

Uras Benlioğlu 

Abone sayısı: 2.2 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar

 

Barış Özcan 

Abone sayısı: 2.1 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar

 

Deli mi ne? 

Abone sayısı: 2 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

 

Danla Bilic 

Abone sayısı: 2 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar

 

 

SeseGel 

Abone sayısı: 1.9 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar

 

Hayrettin 

Abone sayısı: 1.8 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar

 

Duygu Köseoğlu 

Abone sayısı: 1.8 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar

 

MuratAbiGF 

Abone sayısı: 1.8 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar

 

Meryem Can 

Abone sayısı: 1.7 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar

 

Başak Karahan 

Abone sayısı: 1.7 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar

 

Gereksiz Oda 

Abone sayısı: 1.7 milyon 

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

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TAGS: YouTube, YouTube fenomenleri, haber, kıbrıs
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