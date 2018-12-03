Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Oyuncak Avı TV



Abone sayısı: 5.1 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

Enes Batur



Abone sayısı: 8.8 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

Orkun Işıtmak



Abone sayısı: 5.7 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Fatih Selim Tube



Abone sayısı: 519 bin



Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

Prenses Elif



Abone sayısı: 2.6 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

Oyuncu Yusuf



Abone sayısı: 735 bin



Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

Prens Yankı



Abone sayısı: 878 bin



Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar

Rüya'nın Çiftliği



Abone sayısı: 774 bin



Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar

Ruhi Çenet



Abone sayısı: 3.3 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

OyuncakOynuyorum



Abone sayısı: 3.3 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar

Burak Oyunda



Abone sayısı: 3.1 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar

Furkan Yaman



Abone sayısı: 2.9 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar

Reynmen



Abone sayısı: 2.9 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar

Berkcan Güven



Abone sayısı: 2.7 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar

Oyun Delisi



Abone sayısı: 2.5 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar

Ceylin H Official



Abone sayısı: 2.5 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar

Baturay Anar



Abone sayısı: 2.5 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

Uras Benlioğlu



Abone sayısı: 2.2 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar

Barış Özcan



Abone sayısı: 2.1 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar

Deli mi ne?



Abone sayısı: 2 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Danla Bilic



Abone sayısı: 2 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar

SeseGel



Abone sayısı: 1.9 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar

Hayrettin



Abone sayısı: 1.8 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar

Duygu Köseoğlu



Abone sayısı: 1.8 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar

MuratAbiGF



Abone sayısı: 1.8 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar

Meryem Can



Abone sayısı: 1.7 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar

Başak Karahan



Abone sayısı: 1.7 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar

Gereksiz Oda



Abone sayısı: 1.7 milyon



Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar