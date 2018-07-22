Türkiye'ye EURO 2024 için iyi haber

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin şansının yükseldiğini iddia etti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu'nın EURO 2024 şansının Dünya Kupası vedasının ardından azaldığını iddia eden gazetede, adaylık dosyasında Almanya aleyhine çok sayıda eksik tespit edildiğini yazıldı.

Haberde, UEFA Başkan Yardımcısı Michael van Praag'ın Türkiye lehine karar verdiği, UEFA Yönetim Kurulu üyeleri'nin Dünya Kupası sırasında Almanya'nın tutumundan hiç hoşlanmadığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UEFA'ya sunduğu finansal garantileri, Almanya Futbol Federasyonu'nun karşılayamayacağı da yazılanlar arasında...

Bild gazetesinin iddiasına göre, UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ise EURO 2024 için Almanya'yı destekliyor.