Türkiye'ye girişte PCR zorunluluğu başladı

Yurt dışından Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculardan son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu uygulaması bugün başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.

"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması bugün başlıyor. Uygulama, 2021 yılının mart ayına kadar sürdürülecek.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen yolcuların PCR test sonuçlarını kontrol etti.

Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

"Testini ibraz etmeyenler uçağa bindirilmeyecektir"

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında, "Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler, Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir" demişti.

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30/12/2020 08:39