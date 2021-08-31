Türkiye’ye “kayıplar konusunda iş birliği yapması” çağrısı

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31/08/2021

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Türkiye’ye “kayıplar konusunda iş birliği yapması” çağrısı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği, Dünya Kayıplar Günü nedeniyle dün yaptığı açıklamada, Türkiye’ye “kayıplar konusunda iş birliği yapması” çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Başkanlık Komiseri yaptığı açıklamada, Türkiye’ye “iş birliği yapması ve kayıp yakınlarının yararına olacak gerekli siyasi kararları alması” için çağrıda bulundu.

Habere göre açıklamada, kayıp yakınlarının yaşadıkları trajedi ve acının devam ettiğine dikkat çekilirken 800 kayıp yakının, yakınları hakkında yanıt beklediği de ifade edildi.

Açıklamada, Rum Yönetimi’nin tüm bu yıllarda, ülkenin kayıplarının, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Yunan kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında gösterdiği destekten de bahsedildi.

31/08/2021 11:54
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TAGS: Kayıp, Şahıslar, Komitesi, türkiye
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