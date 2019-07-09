Türkiye’ye ‘Kıbrıs’ tepkisi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kuzey Kıbrıs'ın doğusuna ulaşmasının ardından, Rusya ve Avrupa Birliği'nden peş peşe açıklamalar geldi. Rusya "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmemesi" çağrısı yaparken, AB Türkiye'ye bir kez daha yaptırım uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayınladığı açıklamada “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini” belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz.”

Moskova Yönetimi’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’deki krizin kapasitesini artıracak adımlardan kaçınılması; ölçülü davranma ve siyasi akılla hareket edilmesi; sorunlu konuların çözümü için diyalog ve karşılıklı çıkarlar dikkate alınarak çaba gösterilmesi çağrısı yapıyoruz.”

Birleşmiş Milletler tasarılarının temel alınarak Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılması için toplumlararası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlamasına duyulan ihtiyaca dikkat çeken Rus Dışişleri, “Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak, bu girişimleri desteklemeye hazırız” ifadesini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda illegal şekilde yeni bir sondaj çalışması yapma niyetini ilan etmesi, büyük bir endişe kaynağıdır” yorumunda bulundu.

Mogherini, “Türkiye bu tarz adımlardan kaçınmalı, iyi komşuluk ruhuyla hareket etmeli ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve egemenlik haklarına, uluslararası kanun çerçevesinde saygı göstermelidir” dedi.

AB yetkilisi, Avrupa Konseyi’nin atılan bu adıma “uygun önlemler” almayı düşündüğünü ve Kıbrıs’la dayanışma içinde hareket edeceklerini de vurguladı:

“İkinci planlı sondaj çalışması, Kıbrıs’ın egemenliğini ihlâl eden kabul edilemez bir gerilimdir.”

‘BİR HAFTA İÇİNDE BAŞLIYOR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz sondaj gemisinin bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’taki Türk hükümetinden alınan ruhsatın geçerli olduğu Karpaz açıklarında ilk sondajına başlayacağını” açıklamıştı.

Türkiye, Mayıs ayı başında Fatih sondaj gemisini adanın batısına göndermiş ve burada çalışmalar başlamıştı.

Haziran ayında Fatih gemisi için de açıklama yapan AB, Ankara’yı “illegal faaliyetlerine son vermezse hedefe odaklı ve uygun yaptırımlar başlayacağı” konusunda uyarmıştı.

Kıbrıs’taki Rum hükümeti de bir açıklama yayımlayarak ikinci bir sondaj gemisinin bölgeye gönderilmesini kınadı.

Rum hükümeti, Fatih sondaj gemisinin egemenlik bölgesine girdiği gerekçesiyle mürettebatı için tutuklama emri çıkarmıştı.