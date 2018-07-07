HABER KIBRIS

Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler

 Rum Yönetimi, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde hava ve deniz sahasını ihlal ettiği iddialarıyla bir kez daha Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu.

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07/07/2018

Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler
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Fileleftheros gazetesi, BM’deki Rum Daimi Temsilci Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde hava ve deniz sahasını ihlal ettiği iddialarıyla BM Genel Sekreterine şikayet mektubu gönderdiğini yazdı.
Habere göre, Korniliu 14 Haziran 2018 tarihli mektubunda, Türkiye’nin Nisan ayı boyunca Güney Kıbrıs’ın sözde hava ve deniz sahasına ilişkin ihlallerde bulunduğunu ve “savaş gemilerinin kapalı durumda bulunan limanları kullandığını” öne sürdü.
Türkiye savaş uçaklarının “yasadışı Timbu” (Ercan) Havaalanını” da kullandığı iddiasında bulunan Korniliu’nun mektubu 5 Temmuz 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandı.

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TAGS: Güney Kıbrıs, türkiye, haber, Birleşmiş Milletler, kıbrıs, şikayet,
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