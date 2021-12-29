Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı TCCumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle gerçekleşti. Projeyle 18 milyon liraya yakın tasarruf sağlanacak.

Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarrufun yanında çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."

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29/12/2021 15:47