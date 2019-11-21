Türkkan: Köpeğim ihmalden öldü!

Lefkoşa’da 22 Ekim 2019 tarihinde araba çarpması sonucu veterinere götürülen Black isimli Terrier cinsi köpek, verdiği yaşam mücadelesini bir hafta sonra kaybetti.

Köpeğin sahibi Aytül Türkkan, köpeğini götürdüğü veteriner tarafından yanlış tedavi uygulanması nedeniyle öldüğünü öne sürdü.

Lefkoşa’da yaşayan Aytül Türkkan’ın Haber Kıbrıs haber merkezine ulaştırdığı bilgiye göre; Terrier cinsi olan köpeğinin üç hafta önce evden kaçarak kaza geçirdiğini belirtti.Türkkan, kaza sonrasında tedavi amaçlı çarpan kişi tarafından köpeği Lefkoşa’da bir veterinere götürüldüğü ve veteriner hekimin yanlış tedavi uygulayarak köpeği Black’in ölümüne neden olduğunu iddia etti.

Köpeğine 1 hafta boyunca yanlış tedavi uygulandığını ifade eden Aytül Türkkan, sonrasında köpeğini veterinerden alıp başka bir veterinere götürdüğünü söyledi.

Köpeğini bir başka veterinerde ameliyat ettiren Türkkan, Köpeği Black’ın ölüm sebebinin, kaza esnasında götürdüğü veteriner tarafından fazlasıyla serum verilmesi ve bunun sonucunda köpeğin idrar torbasının delinmesi sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Konu ile ilgili Haber Kıbrıs’ın görüşüne danıştığı Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gökmen Coşan, bu vakanın hekimler kurulunda olduğunu ve gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra açıklama yapılacağını söyledi.

Coşan: “Yasalar 1977’den kalma”

Gökmen aynı zamanda veterinerlikle ilgili yasaların 1977 yılından kalma olduğunu ve yasaların gerektiği çerçevede olayı değerlendireceklerini dile getirdi. Yasaların revise edilmesinin elzem olduğunu ifade eden Coşan hükümetin bir önce bu konuda harekete geçmesini istedi.

“Yargıya taşıyacağım”

Aytül Türkkan ise köpeğinin ölümü ile ilgili yargıya gideceğini ifade ederek ülkedeki veterinerlik yasalarının yeterli olmadığını, bu konuda hükümetin bir an önce adım atması gerektiğini kaydetti. Hayvan haklarının ülkede yeterince korunmadığını da dile getiren Türkkan, konunun takipçisi olacağını belirtti.

21/11/2019 15:01