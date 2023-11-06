Türklerin şikayetleri ve UNFICYP'in müdahalesi üzerine Pile'deki çalışmalar durduruldu

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06/11/2023

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Türklerin şikayetleri ve UNFICYP'in müdahalesi üzerine Pile'deki çalışmalar durduruldu

Pile’de bu sabah saatlerinde yaşanan gerginlik, Türklerin şikayetleri ve UNFICYP'in müdahalesi üzerine sona erdi.

Pile’nin Kıbrıslı Rum muhtarı Simos Mytidis, Alpha News programında bazı Kıbrıslı Türklerin, mürettebatın kendi bölgelerinde olduğundan şikayet ettiğini ve mürettebatın UNFICYP'ten bölgeden uzaklaşması yönünde talimat aldığını belirtti.

Mytidis, UNFICYP'in mürettebattan konu açıklığa kavuşuncaya kadar bir süreliğine çalışmayı durdurmalarını istediğini yarın çalışmaların normal şekilde devam edeceği yönünde değerlendirileceğini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi, Ağustos ayında Türk tarafının başlattığı yol çalışmalarınınedeniyle BM personeli ile Kıbrıs Türk tarafı polisi ve işçileri arasında fiziksel şiddete varan bir gerginlik yaşanmış, iş araçları, BM’ye ait araçları sürüklemiş, diplomatik kriz patlak vermişti.

Yaşanan olayın ardından BM, bölgeyle ilgili iki taraf arasında mutabakata varıldığını açıklamıştı.

 

06/11/2023 14:41
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