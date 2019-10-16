Türkmen: ‘İnsan sağlığı bürokrasiden daha değersiz değildir’

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, Gıda Referans Laboratuvarı’nın havalandırma sisteminde meydana gelen arızanın giderilememesi nedeniyle ülkeye girişlerde ve üretimdeki birçok materyalin numune çalışmalarında doğacak aksamalardan dolayı toplumdan özür dileyerek, “Ülke bürokrasisinin insan sağlığından daha önemli olmadığını bir kez daha hatırlatırız” dedi.

Türkmen, sendikalarının 28 Eylül tarihinde yaptığı yazılı açıklamada; uzun bir süredir Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nın havalandırma sisteminde arıza olduğunu, kontrol edilemeyen sıcaklık ve basınç nedeni ile personelin sağlık durumunu etkileyen bir ortamın oluştuğunu belirterek; bu şartların ivedi bir şekilde düzeltilmesi içingereğini talep ettiklerini anımsattı.

Türkmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un konu ile ilgili gerekli tüm çalışmaları başlattığını belirterek, ancak arızanın giderilmesi için bazı parçaların yurt dışından gelecek olmasının süreci uzattığını kaydetti.

Türkmen şöyle devam etti:

“Uzayan bu süreç içerisinde çalışanlarımızın ortam şartları her geçen gün kötüye gitmektedir. Bununla aynı doğrultuda personelin sağlık sorunları da artarak devam etmektedir. Bu güne kadar yoğunluğa rağmen personel özveri ile çalışıp işlerini aksatmamaya özen gösterse de, artık içeride uzun süre kalmak imkansız hale gelmiştir. Çalışanlar olumsuz laboratuvar şartlarından dolayı ara ara bina dışına çıkma ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple de numunelerin üzerinde çalışılmasında aksamalar meydana gelmektedir. Bu noktadan sonra da tüm çalışmalar şartların elverdiği kadarıyla devam edebilecektir.”

16/10/2019 18:43