Türkmen: Kimse gardiyanları suçlamasın, şartları iyileştirsin

Merkezi Cezaevi’nde bugün 27 yaşındaki bir mahkumun hayatını kaybetmesinin ardından bazı iddialar ortaya atılmış ve uyuşturucu nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen hem iddiaları yalanladı hem de cezaevi içerisindeki sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Türkmen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cezaevinde bir genç ÖLDÜ Şimdi susma zamanı yıllardır çok konuştum çok söyledim. ne Gardiyanın derdini ne de mahkumun insanlık dışı ortamlarda yasa dışı barındırılmasını kimse dinlemedi. Mithat Can Çalık vefat etti. (Uyuşturucu kullanmadığını gayet net yazabilirim boşuna garip garip açıklama yapmasınlar gardiyanı da suçlamasınlar. Bekleyelim otopsi sonuçu açıklansın ona göre yargılarız ) Şimdi Cezaevi Müdürü konuşsun . İçişleri bakanı konuşsun. Neden cezaevine hak ettiği önemi veremiyoruz? Neden 24 saat cezaevinde Doktor yok Hemşire yok? Başbakan Ersin Tatar ve yardımcısı Kudret Özersay buyursunlar hesap sorsunlar. Bu ne ilk ne de son olacak. Bıraksınlar siyaseti de EGO larını da çünkü dün yaptıkları EGO ları şimdi can alıyor. ÜZGÜNÜM