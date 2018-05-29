Türkmenistan’ı ne olduğu bilinmeyen beyaz bir toz bürüdü

Sputnik'in aktardığına göre, Aşkabat'ta sokaklar ve araçların üzeri ne olduğu bilinmeyen beyaz bir tozla kaplandı. Bölge sakinleri daha önce de benzer bir olayın yaşandığını belirtti. Gün içinde ülkenin başka bölgelerinden de benzer şikayetler geldi.

TürkmenistanUlusal Meteoroloji Komitesi, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Orta Asya ülkelerinde ise basında olayın nedeninin Aral Denizi'nde yaşanan tuz fırtınası olduğu belirtildi. Haberlere göre, tuz dumanı Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapladı.