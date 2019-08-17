Türkmenistanlı Sanatçıların Sergisi YDÜ’de Pazartesi Açılıyor

Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın toplamda 32 eserden oluşan resim sergileri ayrı ayrı açılıyor.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışı, 19 Ağustos Pazartesi saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Annadurdy Myradaliev hazırladığı 16 eserde kadın imajları ve ulusal motiflerde yapılan resimleri sanatseverlere sunacak.

Aynagozel Nuryeva da hazırladığı 16 eserde sembolizm tarzında kadınların felsefesini ve manevi dünyasını yansıtacak.

Nuryeva, nar imgesi ile oryantal motifleri de resimlerinde yansıtacak.