Türkmenköy - Beyarmudu Anayolunda Kaza: 3 Yaralı

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27/09/2023

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Türkmenköy - Beyarmudu Anayolunda Kaza: 3 Yaralı

Türkmenköy - Beyarmudu anayolunda bu akşam meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 20:45 sıralarında meydana geldi.

Umut Gazelci (E-20), yönetimindeki CC 131 plakalı salon araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak ağaca çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazelci ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Demir (E-17) ve  Ahmet Öner Haydaroğulları (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

27/09/2023 22:15
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TAGS: Türkmenköy - Beyarmudu Anayolunda Kaza: 3 Yaralı
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