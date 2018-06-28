Türkmenköy, BTM 1’e yükseldi

BTM 2.Ligi Play-Off (B) Grubu maçında Türkmenköy, Karadeniz 61’i 3-0 yenerek son maçı beklemeden grubunu lider tamamladı ve BTM 1’inci lige yükseldi.

Yer: Dörtyol sahası Hakemler: Ozan Kel, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu Karadeniz 61: İsmail, Ogün, Gökhan, Abdullah (Barış), Mert (Necmettin), İbrahim, Ekrem, Yusuf (Orhan), Mustafa, Türker, Yusuf, Türkmenköy: Arif, Raşit (Raşit), Alperen, Hüseyin, Asilkan, Mehmet, Süleyman, Atakan (Muhammet), İsmet, Halit, Ekrem (Mehmet)

Goller: 14. Dk Gökhan, 18. Dk Atakan, 90. Dk Mehmet Çavuş 80. Kart: 80. Dk İbrahim (Karadeniz 61), 90. Dk Raşit (Türkmenköy) Dörtyol Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 14. Dakikasında Gökhan topu filelere göndererek Türkmenköy’ü 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Atakan topu filelere göndererek skoru 2-0 yaparak takımını rahatlattı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Türkmenköy’ün üstünlüğünde tamamlandı. 80. dakikada Karadeniz 61’den İbrahim kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81. dakikada ise Türkmenköy’den Raşit kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.82. dakikada gelişen atakta Mehmet Çavuş topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Türkmenköy grubu 2 galibiyetle 6 puanla tamamladı ve BTM birinci ligine yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: BRT