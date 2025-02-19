Türkmenköy’de ayin yapıldı
Türkmenköy (Kondea) köyündeki “Ayios Haralambos” kilisesinde ayin yapıldı.
YAYIN TARİHİ:
19/02/2025
Türkmenköy (Kondea) köyündeki “Ayios Haralambos” kilisesinde ayin yapıldı.
Fileleftheros gazetesi, “Kondea” (Türkmenköy) köyünde ayin düzenlendiğini yazdı. Gazete, köydeki “Ayios Haralambos” kilisesindeki ayine Güney Kıbrıs’tan çok sayıda kişinin katıldığını aktardı.
Haberde, ayinin hangi tarihte yapıldığına yer verilmezken, Güney Kıbrıs’taki haber siteleri ayinin 8 Şubat 2025 tarihinde düzenlendiği kaydedildi.
YAYIN TARİHİ: