Türkmenköy’de ayin yapıldı

Türkmenköy (Kondea) köyündeki “Ayios Haralambos” kilisesinde ayin yapıldı.

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19/02/2025

Türkmenköy’de ayin yapıldı

Türkmenköy (Kondea) köyündeki “Ayios Haralambos” kilisesinde ayin yapıldı.

Fileleftheros gazetesi, “Kondea” (Türkmenköy) köyünde ayin düzenlendiğini yazdı. Gazete, köydeki “Ayios Haralambos” kilisesindeki ayine Güney Kıbrıs’tan çok sayıda kişinin katıldığını aktardı.

Haberde, ayinin hangi tarihte yapıldığına yer verilmezken, Güney Kıbrıs’taki haber siteleri ayinin 8 Şubat 2025 tarihinde düzenlendiği kaydedildi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Türkmenköy, ayin
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