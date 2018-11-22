Türkmenköy’de budama ve aşılama teknikleri ile eğitim verilecek

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkmenköy’de, Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim verileceğini duyurdu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından verilecek eğitimin, 26 Kasım Pazartesi günü Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alacağı belirtildi.

Saat 09:30’da başlayacak seminerin ardından, Tarımsal Araştırma Türkmenköy İstasyonu’nda Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim düzenlenecek.

Prof. Dr. Ali Küden ve Doç. Dr. Burahanettin Irmak tarafından verilecek eğitim ilgi duyan herkese açık.

Katılımcılara, eğitim sonunda katılım belgesi verilecek seminer ve eğitime katılım için ön kayıt yaptırılması gerektiği; ayrıntılı bilginin 0392 22 80 280 numaralı telefondan alınabileceği de kaydedildi.

Açıklamada, eğitime katılanlara daire tarafından basılan Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Tekniği kitabının da ücretsiz olarak dağıtılacağı yer aldı.