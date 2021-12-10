TURKOVAC’tan umut veren sonuçlar geliyor

İzmir’de TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı yaptıran 74 gönüllüde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı yapılan 74 gönüllüde yan etkiye ve koronavirüse rastlanmadı. 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak yerli aşı yapıldı.

"Ülkemiz adına çok önemli bir gelişme"

Proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, “Ülkemiz adına çok önemli bir gelişme. Hiç aşı olmamış, COVID-19 geçirmemiş, kalp hastalığı olmayan kişileri çalışmamıza davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır” dedi.Gönüllülerin hem kendilerini koruduğunu, hem de insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Köse, 39 yıllık hekimlik hayatı boyunca aşılara güvendiğini, aşı çalışmalarını da gönüllü olarak yaptırdığını dile getirdi.

Omicron varyantına etkili olduğu düşünülüyor

Omicron varyantının kamuoyu gündeminde olduğuna da hatırlatan Köse, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşıların bu varyanta karşı etkisi konusunda net bilgi yok. Şu ana kadar uygulanan aşıların bu varyanta da etkili olduğu düşünülüyor."

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10/12/2021 12:17