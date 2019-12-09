Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’nın Sergileri YDÜ’de Açılacak

 Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları iki ayrı kişisel resim sergisi, Çarşamba günü açılacak. 

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09/12/2019
HK

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Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’nın Sergileri YDÜ’de Açılacak

 Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları iki ayrı kişisel resim sergisi, Çarşamba günü açılacak. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılış saat 09.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda yer alacak.

09/12/2019 15:43
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TAGS: Türksal İnce, Taylan Oğuzkan, sergi, haber, kıbrıs
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