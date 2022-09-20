Türksat heyeti, KKTC'yi ziyaret etti

Türksat heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

KEİ’den verilen bilgiye göre, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği projeleri yerinde incelemek ve gündemdeki konuları görüşmek üzere yetkililerle buluştu.

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-Devlet altyapısını kuran ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına işleten Türksat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital dönüşümü başta olmak üzere, vatandaşın en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda ulaşacağı teknolojik hizmetlerin yer aldığı gündemi değerlendirdi.

Heyet, e-Devlet Projeleri kapsamında yürütülen KKTC Veri Merkezi’nde de incelemelerde buldu.

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20/09/2022 20:44