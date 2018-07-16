Türktelekom İle Ucuz Ve Hızlı İnternet İçin Protokol İmzalandı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Türktelekom arasında ucuz ve hızlı internet için protokol imzalandı.

Üç yıl içinde KKTC’deki internet kapasitesinin yaklaşık iki katına, son kullanıcı internet hızının ise yaklaşık altı katına çıkarılması planlanıyor.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany twitter üzerinden yaptığı paylşaımda “KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptığımız anlaşma ile yüksek hızda fiber interneti Kıbrıslı vatandaşlarımıza yüksek kapasite ile sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi



