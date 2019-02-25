Türkü Müzikali Gelin Tanış Olalım yarın akşam Girne’de…

Girne Belediyesi, Donkişot Tiyatro yapımı "Tek Kişilik Türkülü Seyirlik" alt başlığını taşıyan “Gelin Tanış Olalım” türkü müzikali yarın akşam Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nda izleyicilerle buluşturuyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 20.00’de başlayacak müzikal, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin kılavuzluğunda yol alıyor.

20 TL’den satışa sunulan biletler ve bilgi almak için Girne Belediyesi Danışma Masasına, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

OYUNUN KİTABI İMZALANACAK

“Türkü Müzikali” olarak da adlandırılan oyunda Cem Erdost İleri bağlama, cura, kopuz ve vokalde, Sitar Sertaç Şanlı perküsyon ve vokalde, Mesut Ulusan kaval ve vokalde ve Mehmet Taylan Ünal ise kabak kemane, cura ve vokalde yer alıyorlar.

Oyunun tonmeisterliğini Metin Bozkurt ve Alper Antmen dönüşümlü olarak sürdürüyorlar. Oyunun ışıkları Abdullah Uysal’a ait.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan oyunun kitabı da Girne turnesinde yazarı Semih Çelenk tarafından oyundan sonra imzalanacak.