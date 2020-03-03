Türkülerle DAÜ Etkinliği Ertelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğini, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonucunda 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısı ile erteleme kararı aldı.

22 Nisan 2020 Tarihinde Yapılacak

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin 22 Nisan 2020 tarihine ertelendiği ve DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirileceği bildirildi. Türkiye’nin ünlü sanatçısı Edip Akbayram’ın sahne alacağı “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğine giriş ücretsiz olacak.

03/03/2020 16:42