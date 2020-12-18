Türkvizyon Şarkı Yarışması’nda KKTC’yi Çağıl İşgüzar Temsil Edecek

Türkvizyon şarkı yarışmasında KKTC’yi bu yıl ülkenn tanınmış sanatçılarından Çağıl İşgüzar temsil edecek.

Verilen bilgiye göre, pazar günü saat 16.00’da gerçekleşecek yarışma, pandemi koşulları nedeniyle katılımcı ülkelerinin sanatçılarının önceden kaydedilmiş performansları ile ekranlarda olacak. Sunumlarını Esra Balamir, Nermin Barış ve Refik Sarıöz’ün yapacağı yarışmanın KKTC temsilcisi Kıbrıs Genç TV’nin, yarışmayı canlı yayınlayacağı duyuruldu.

Toplam 26 ülkenin yarışacağı Türkvizyon Şarkı Yarışmasında KKTC 5. sırada sahne alacak.

İşgüzar, sözlerini Eliz Volkan ile birlikte yazdığı, müzik ve aranjesini kendisinin yaptığı “Acıtır Hep Hayallerim” isimi şarkıyı seslendirecek.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Türkvizyon Şarkı Yarışmasında KKTC’yi İpek Amber ve Gommalar temsil etmişti.

Çağıl İşgüzar’ın seslendirdiği şarkıya https://www.youtube.com/watch?v=DU2NPQqnWmg linkinden ulaşılabiliyor.

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18/12/2020 16:51