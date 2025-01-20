Turnalar köyünde kanunsuz avlanma… Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Turnalar köyünde dün kanunsuz avlanan bir kişi hakkında, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası uyarınca yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenindeki bilgilere göre, ava açık bir gün olan dün Turnalar köyünde, İ.B. (46) isimli şahsın, aracıyla girmemesi gereken bir araziye girip park ederek Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası'na aykırı davrandığı tespit edildi.

Olayın ardından, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.