Her yemeğin yanına farklı bir tat katmayı başaran turpun insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turpun çağımızın hastalığı olan kanseri önlemekte de faydası var. İşte turpun bilinmeyen faydaları...

Karaciğer sağlığını koruyor: Turp içerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Yaşlanmayı yavaşlatıcı bir etkisi bulunmaktadır: C vitamininden zengin bir kaynak olması nedeniyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir: Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek > posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

Kansere karşı kalkan oluşturuyor: Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

21/10/2019 09:40