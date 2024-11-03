Turunç: Hedefim Kıbrıslı Türk gençlere ilham kaynağı olmak

“Demir Yumruk” lakabıyla bilinen Avrupa ve Dünya şampiyonu Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç, 9 Kasım’da Dubai’de kariyerinin en önemli sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Turunç şampiyonluk kemerini korumak için Dubai’de unvan koruma müsabakasına çıkacak.

Uluslararası arenada son olarak rakibi güçlü ve deneyimli boksör Pascal Ndboma "Tazmanya Canavarı"nı ilk rauntta nakavt ederek şampiyonluk kemerini almıştı. Milli Boksör Metin Turunç "Hedefim sadece Dubai’den galip ayrılmak değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk gençlere ilham kaynağı olmak. Bayrağımızı Dubai’de yeniden dalgalandıracağım," diyerek Kıbrıs’tan bir sporcunun uluslararası başarıya ulaşabileceğini tüm dünyaya göstermesinin ardından almış olduğu unvanı korumak için yeniden Dubai’de ringe çıkıyor.

Milli Şampiyon Metin Turuncu çıkmış olduğu bu yolda, Kıbrıslı Türk iş insanları destek veriyor. Destek verenler arasında Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Sedyıl Grup Direktörü Sedat Yıldırımlar, Dörtgazi Nakliyat Direktörü Hasan Dörtgazi, Karamanlı İnşaat Direktörleri Hasan ve Mustafa Karamanlı, Auto II Direktörü Ziya Kasım ve Carseven Direktörü Orçun Bostancıoğlu, milli boksöre sponsor alarak destek verdi.