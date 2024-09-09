Turunçgil yeşillenme hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Turunçgil yeşillenme hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı çarşamba günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

ads ads ads ads
09/09/2024

ads
Turunçgil yeşillenme hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Turunçgil yeşillenme hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı çarşamba günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, turunçgil yeşillenme hastalığı (Citrus Candidatus Liberibacter) vektörü diaphorina citri ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

Halkın davetli olduğu toplantı, 11 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

09/09/2024 13:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Turunçgil, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.