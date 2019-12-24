Turunçlu Kavşağı Yakınlarında Büyük Kaza!

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Turunçlu Kavşağı yakınlarında bugün saat 07:45 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.

Polisten alına bilgiye göre, kaza, bu sabah saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmıştılar.

Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirdi. Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

24/12/2019 09:42