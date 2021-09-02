Turunç’un İstanbul mesaisi başladı

Yarın yapacağı boks müsabakası için hazırlıklarını tamamlayan KKTC milli boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç, bugün sabah erken saatlerde adadan ayrıldı. Kadıköy’de yarın Özbekistanlı rakibi ile ringe çıkacak olan milli boksör Turunç bugün sabah antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılırken açıklamada bulundu. Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını yaptıkları bir günlük kampla birlikte İstanbul’a hazır olduklarını ifade eden Metin Turunç, artık maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi. Antrenör Dindar Gölçek ise Ercan havalimanında yaptığı açıklamada Ukrayna ve Arnavutluk zaferlerini İstanbul’da ki müsabakayla taçlandırmak istediklerini ifade etti. Metin’in durumunun son derece iyi olduğunu da sözlerine ekleyen antrenör Gölçek, zaferle dönmek istedikleri bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı.

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02/09/2021 10:01