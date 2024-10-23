TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ’a maalesef 15.26’da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haberi alınır alınmaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekâtımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

“5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var”

Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum.

Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız.

“İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik”

Medar-ı iftiharımız TUSAŞ’a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hâle getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz ettik.

“Büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu”

Büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız. Alçak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

“Nefeslerini kesmekte kararlıyız”

Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyaları olsun hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimiz ve milletin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirinizin şüphesi olmasın.”