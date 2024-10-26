TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

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26/10/2024

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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

26/10/2024 11:44
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TAGS: TUSAŞ
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