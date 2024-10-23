TUSAŞ'taki saldırı sonrası siyasilerden mesajlar: Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz

Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısının ardından siyasilerde terör karşıtı mesajlar geldi. Siyasetçiler saldırının hemen ardından "Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısının ardından siyasilerde terör karşıtı mesajlar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye yazdı.

TUSAŞ'ın Ankara, Kahramankazan'daki yerleşkesinde peş peşe patlamalar yaşandı, bölgeden silah sesleri yükseldi. Yerleşkede 15 bine yakın çalışan bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve emiyet ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medyadan terör saldırısı olduğunu duyurarak şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

'Şehitlerimiz ve yaralılarımız var'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."