TUTDER: 22 üyenin devlete peşin ödediği KDV, Gümrük ve Fon Miktarı 100 milyon Türk Lirası’nı aştı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), Mayıs ayında 22 üyenin devlete peşin ödediği KDV, Gümrük ve Fon Miktarı 100 milyon Türk Lirası’nı aştığı açıklamasında bulundu.

TUTDER tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde:

”Mayıs ayında 22 üyemizin sizler adına devletimize peşin ödediği KDV, Gümrük ve Fon Miktarı 100 milyon Türk Lirası’nı aşmıştır.

Vergilerin devletimize sizin adınıza peşin yatırıldığından dolayı vatandaşlar olarak bu ay yol, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim ve sağlık hizmetlerinin peşinen sağlanmasını talep etme hakkınız doğmuştur".

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30/06/2022 09:00