TUTDER ''Başka Bir Hayat Mümkün'' kampanyasını tanıttı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, “Başka Bir Hayat Mümkün” isimli bir kampanya için kolları sıvadı. TUTDER yetkilileri bugün Metgin’de düzenledikleri basın toplantısı ile kampanyanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada tüketiciyi yani halkı kamunun ve ekonominin finansmanı konusunda bilgilendirmek, bu haksız adil olmayan vergi sistemiyle ilgili farkındalık yaratmak, her alanda değişimin mümkün ve bizim elimizde olduğunu göstermek olarak ifade edildi.

Öte yandan derneğin Toplumsal Dayanışma Platformu’nun oluşturulması için sivil toplum örgütlerine sendikalar ve odalara da açık çağrı yapıldı

Açıklamada varılmak istenen sonuç 4 maddede aktarıldı:

1- Devlet 6 aylığına gıda ve temizlik ürünlerinden ithalatta aldığı KDV, stopaj ve fiyat istikrar fonundan vazgeçmeli

2- Temel gıda ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalı

3- Bu fon ve vergileri önden devlete ödeyerek daha sonra halktan devlet adına toplayan firmalar kendi ürünlerinde satış noktalarıyla da anlaşarak ek indirimler uygulamalı

4-Satış noktalarının marketlerin kampanya dahil olmasını teşvik ederek onların da kampanya süresince indirimler uygulamalarını sağlamak.

Bu habere tepkiniz:



06/12/2021 14:13