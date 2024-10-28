TUTDER: Çok Üzgünüz.. Çok Kızgınız.. Çok Öfkeliyiz...

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), "mama skandalı" ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, ülkemizdeki yönetim zaafiyetine ve olayın yarattığı toplumsal etkilere dikkat çekti.

Dernek, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan bu inanılmaz skandalı kabul edemiyoruz, kabullenemiyoruz. Güzel ülkemizin beceriksiz, liyakatsiz, iş bilmez bir yönetim anlayışı ile içine düşürüldüğü bu durumu kabullenemiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği'nin açıklamasında "Potansiyeli, hali hazırda sahip oldukları çerçevesinde iyi yönetim anlayışı ile çok daha müreffeh, çok daha yaşanılabilir bir ülke olabilecekken üst üste gelen skandallarla anılmayı ve yaşamayı kabullenmiyoruz.

Ülkemizin geleceğinin göz göre göre yok edilmesini kabullenmiyoruz.

Yönetim zaafiyetinizin bedelini tüm toplum olarak zaten ödüyorduk, şimdi sıra masum bebeklerimize geldi, kabullenmiyoruz.

Çok Üzgünüz.. Çok Kızgınız.. Çok Öfkeliyiz..

Bu inanılmaz olayda hayatını kaybeden bebeğimize tanrıdan rahmet, tarifsiz acılar ile yüz yüze bırakılan ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Şu an tedavi altında olan bebeklerimize acil şifalar diliyoruz.

Hüküm edenlerden icraa da görev alanlardan, Kıbrıs Türk halkının geçmişinde sahip olduğu erdemleri hatırlayarak ve sahip çıkarak görev sorumlulugu bilinci içerisinde görevlerini icra etmelerini temenni ediyoruz. Layık olanların ve eğitimli olanların görevlere getirilerek icrai yönetmelerini, yönetemedikleri halde istifa etmelerini talep ediyoruz..." ifadelerini kullandı.