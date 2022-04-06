TUTDER Hükümete Zamlara Birlikte Çözüm Önerisi Yaptı

Çözüm diye yapılan zamların aslında yanlış politikalar sonucunda ortaya çıktığını ve bu yanlışı halka bedel olarak ödetmenin haklı gerekçesi olamayacağını dile getiren TUTDER hükümete birlikte çözüm üretme çağrısı yaptı.

“Hep söylüyoruz Birlikte Sorumluyuz Gelin Birlikte Çözelim” diyen Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, yönetim kurulu adına basına yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“ İki hafta önce alkole getirilen zammın özellikle hizmet sektörüne yapacağı tahribata dikkat çekip, zammın geri alınması talep ederken, olgunun sosyal siyasal boyutuna da dikkat çekmiş ve bu kararın “neticesinde doğabilecek bir çok sosyal ve siyasal çalkantıların, öngörülemez gerginliklerin, yeni problemlere gebe gergin bir toplumsal yapının kronikleşmesine de neden” olacağını belirtmiştik.

Hizmet sektörünün ana bacaklarından birini oluşturan, halkla, tüketiciyle, esnafla, işletme sahipleri ile her gün iç içe olan biz tedarikçilerin uyarılarını dikkate almayan hükümetimiz yangının üzerine maalesef körükle gitmiştir.

Hepimizde şok etkisi yaratan son elektrik faturaları maalesef tüm sektörlerin ölüm fermanı gibidir.

Elektriğe yapılan zam istisnasız, üretimden tüketime, sanayiden hizmet sektörüne kadar her ekonomik alanı etkileyecek, ülkemiz ekonomisini belki de yıllar alacak bir durağanlığa hatta iflasa sürükleyecektir.

Böylesine bir zam kararı, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan ancak bir akıl tutulması sonucunda alınabilecek bir karardır. Toplum olarak felakete sürüklenmekte olduğumuzu hükümetimizin de görmesi gerekmektedir. Bu yolun sonu aydınlık değildir.

Arka arkaya alınan zam kararları bizleri büyük bir umutsuzluğa sürüklemektedir. Zam çare değil, yanlış politikaların sonucudur. Yanlış politikaların bedelini de halk ödememelidir. Doğru politikalar üretmek için hala zaman ve imkan vardır. Yeter ki istek olsun.

TUTDER kurulduğu günden bu yana “Birlikte Sorumluyuz” sloganını kendisine şiar edinmiştir. Buna bağlı olarak, sorunlara birlikte çözüm üretmek adına hükümet yetkilileri ile görüşme talebimizi buradan bir kez daha yineliyoruz.

Yılların tecrübesi, defalarca tekrarlanan hatalar bizlere göstermiştir ki “ben yaptım tamamdır” olmuyor. Çağrımız Açıktır: Gelin birlikte çözümler üretelim.

Birlikte Sorumluyuz”

Bu habere tepkiniz:



06/04/2022 09:03