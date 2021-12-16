TUTDER, milletvekili adaylarından imza kampanyasına destek istedi

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16/12/2021

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TUTDER, milletvekili adaylarından imza kampanyasına destek istedi

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), milletvekili adaylarını temel gıda ve temizlik ürünlerinin ucuzlatılması amacıyla başlattığı imza kampanyasına katılmaya çağırdı.

TUTDER Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Başka Bir Hayat Mümkün” sloganıyla başlattıkları, temel gıda ve temizlik ürünlerinin ucuzlatılmasına yönelik hükümetin alması gereken tedbirleri içeren imza kampanyasına milletvekillerin de katılması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Bu kesim siyasal partiler ve milletvekili adaylarıdır. Hangi partiden olursa olsunlar, ülkemizi yönetmeye talip olan tüm adayların pahalılığın azaltılmasına destek verip vermeyeceklerini görmek istiyoruz” denildi.

İmza için www.change.org sitesinde “Başka Bir Hayat Mümkün” adı altında başlatılan kampanyaya www.facebook.com/tutderorg sayfasından da erişilebiliyor.

 

 

16/12/2021 17:58
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TAGS: TUTDER, milletvekili adaylarından imza kampanyasına destek istedi
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