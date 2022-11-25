Tutder Sularla İlgili Açıklama Yaptı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) bugün yaptığı açıklamada yerel üretim içme sularına ilişkin açıklamalarının üreticileri veya ilgili bakanlığı suçlamak değil yaşanan soruna dikkat çekmek olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş açıklamalarından alıntı yaparak konuyu kamuoyunun bilgisine taşıdıklarını, konunun fonlarla ilgili kısmının önümüzdeki günlerde yeniden kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen TUTDER açıklaması şöyle:

21/11/2022 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığının KKTC basınına 26 ve 27 Nisan 2019 tarihinde yansıyan açıklamasını, yerel bir gazetemizi kaynak göstererek ve açıkça tarih belirterek kamuoyunun dikkatine getirmemiz sonrasında gelişen tartışmaları her şeye rağmen olumlu buluyoruz.

“Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.”

Kaynak: Kıbrıs Time 26 Nisan 2019

Değerli tüketiciler

Bizler yaptığımız açıklama ve ilanlarımızla iki konuya dikkat çekmek istedik. Bunlardan bir tanesi ve öncelikle Sağlık diğeri ise Fonlardı. Önce sağlık diyerek Sağlık Bakanlığının Nisan 2009 tarihli açıklamasını kaynak göstererek paylaşmak istiyoruz.

“Son günlerde yapılan ambalajlanmış içme suyu analizleri ile ilgili tüm detaylar siz halkımızla paylaşılmaktadır. 2 yıl önce devlet laboratuvarında çıkan yangından sonra yanan iyon kromatografi cihazının hasar görmesi nedeniyle 2 yıldan bu yana Devlet laboratuvarında sularda bromat analizi yapılamıyordu. Yeni alınan cihazla uzmanlarımız 15 gün önce sularda bromat miktarını da analiz etmeye başlamış ve aşağıdaki tabloda olduğu gibi kamuoyu ile paylaşmıştır.”

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Açıklaması, Kıbrıs Time 26 Nisan 2019.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere 2 yıl boyunca bromat analizi yapılamamıştı. Bakanlığın açıkladığı bir gerçek bu. Bakanlığın açıkladığı bir başka gerçek de altta yazılı:

“"Ozon, bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Dolum amacıyla tesise getirilen suya ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemi uygulandığında, bütün bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonu, tat , koku ve rengin giderilmesi, yosunların yok edilmesi ve oluşumunun önlenmesi sağlanıyor. Ancak bu dezenfeksiyonun çok ciddi bir bedeli var; sularda doğal olarak bulunan bromür maddesi ozon (ozonla zenginleştirme hava yöntemi) uygulandığında kanserojen bir madde olduğu söylenen bromata dönüşüyor”

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Açıklaması, Kıbrıs Postası 26 Nisan 2019

Değerli tüketiciler

KKTC Sağlık Bakanlığını söz konusu açıklamasını detaylı okuyabilmeniz için haber linkini de altta yazıyoruz:

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n283490-dort-firmanin-yeniden-yapilan-analiz-sonuclari-temiz-cikti

İlanımızın sonrası bir grup kişinin tartışmayı Reverse Osmosis ve Ozonlama üzerinden yapmaya çalıştığını da fark ettik. Bunun bir sebebi ilanımızda bu konuya açıklık getirmememiz olabilir. Ancak burada konu Reverse Osmosis ve Ozonlamanın arasındaki ilişki değildir. Konu suların Ozonlamadan geçip geçmediğidir. Sağlık Bakanlığının bromat analizi yapmasının nedeni de suların ozonlamadan geçirilmesidir. Konu bu kadar nettir.

Bizler, üyelerimiz hiç birimiz biyokimyacı, biyolog veya temel sağlık uzmanı değiliz. Ancak TUTDER yaptığı her açıklamayı uzman kişilerin görüşlerine dayandırmaktadır. Suyla ilgili ilanımızda da kaynak göstererek referansımızın Sağlık Bakanlığı açıklaması olduğunu da tarihiyle açıkça belirtmiştik.

Yani Bromat ve onun kanserojen olmasıyla ilgili görüş TUTDER’in değil Sağlık Bakanlığının uzman görüşüdür.

Konun fonlarla ilgisini de önümüzdeki günlerde bir kez daha detaylı olarak kamuoyunun bilgisine getireceğiz. İster zengin ister fakir herkesin sağlıklı doğal kaynak suya kolayca erişebilmesi gerekmektedir.

Bu yöndeki uğraşımız devam edecektir.

Saygılarımızla

TUTDER

Yönetim Kurulu

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25/11/2022 15:12