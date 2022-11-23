TUTDER: Yerel Üreticilerimize birlikte mücadele etmeye hazırız!

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği TUTDER yerli üreticilere çağrı yaptı.

Açıklama şöyle:

Son günlerde yaptığımız yayınların yankı uyandırması hedeﬁmizdi. Kamuoyunu bilgilendirmek yerel üreticilerimize doğru teşvik verilmesini sağlamak için attığımız bir adımdı. İthal ürünlere getirilen fonlar sadece pahalılık yaratmaktadır. Bu fonlardan yerel üreticilerimize aktarılan tek 1 kuruş yoktur.

Fon pahalılıktır. Yerel üreticilerimize ham madde girdisinde teşvik; Enerji maliyetlerinde destek;

Çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı ödemelerinde indirim; Düşük faizli devlet destekli krediler verilmesi için Yerel Üreticilerimize birlikte mücadele etmeye hazırız!

Kurulu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir. Bu düzenin ﬁnansmanını halk cebinden karşılamaktadır.

Çözüm bu değildir. Çözüm üretim maaliyetlerini düşürmekten geçer Çözüm yasaklarda değildir

Çözüm adil rekabet koşullarının yaratılmasıdır Piyasa ancak böyle ucuzlar Halkın alım gücü ancak böyle yükselir Şimdi birlikte mücadele etme zamanıdır. Birlikte Sorumluyuz.

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23/11/2022 09:42