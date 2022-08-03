TUTDER’den Devlete ve Halka Çağrı

Devlete bu yılın Mayıs ayında 100 milyon TL, Haziran ayında 120 milyon TL vergi ödediğini açıklayan Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) hükümet edenlere ve halka “Daha kaliteli bir yaşamın her vatandaşın hakkı” olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 1 yıldır tüketicileri hakları konusunda bilgilendirme, siyasileri yanlış uygulamalarına ilişkin uyarma görevini sürdüren TUTDER basına verdiği yeni ilanla “Vergilerini peşin ödeyen vatandaşlar olarak sadece temel hizmetleri değil devletimizden daha kaliteli bir yaşam için gerekli koşulları oluşturmasını talep etme hakkımız doğmuştur” dedi.

TUTDER Yönetim Kurulu adına basında yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“ Değerli Tüketiciler Sevgili Vatandaşlar, geçtiğimiz ay yayınladığımız verilerimizde Mayıs ayı içerisinde devlete sizin adına yaptığımız peşin ödemenin 100 milyon TL olduğunu açıklamış ve sizlerin de devletten yol, su, eğitim, kanalizasyon, sağlık ve eğitim hizmetlerini peşinen isteme hakkınızın doğduğunu açıklamıştık.

Bu ay sizlere yine sizin adınıza peşinen ödediğimiz Haziran ayı vergilerinizin miktarını açıklıyoruz: 120 milyon TL.

Vergilerini peşin ödeyen vatandaşlar olarak sadece temel hizmetleri değil devletimizden daha kaliteli bir yaşam için gerekli koşulları oluşturmasını talep etme hakkımız doğmuştur. Daha kaliteli yaşam her vatandaşın hakkıdır, bunu talep etmek vatandaşlar olarak hakkımızdır.”

Tüketicileri temel hakları konusunda bilgilendirme ve birlikte mücadele etme çağrısını sürdüren TUTDER, devleti ve hükümeti yönetenlerden halka karşı şeffaf, adil ve paylaşımcı olmaları talebinde ısrarlı olduğunu yineledi.

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03/08/2022 20:30