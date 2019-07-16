Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi !

Minareliköy sakinlerinden Mehmet Türkyılmaz teknesi ile Big Game olarak bilinen büyük balık avına çıktığı Balalan – Kaplıca arasındaki denizde 2-3 mil açıkta avlandığı sırada, oltasına Akalamuta (LAMBUKA) türü yaklaşık 28 – 30 kiloluk bir balık takıldı.

Olta ile verdiği büyük mücadelenin ardından oltasına takılan balığın birden daha da ağırlaşmaya başladığını belirten Türkyılmaz, bir anda yakalamış olduğu Akalamuta (LAMBUKA) balığını köpek balığının yediğini gördü.

Ne kadar da yakaladığı balığı köpek balığından kurtarmaya çalışsada yakaladığı balığın sadece yarısını tekneye çekebildi.





