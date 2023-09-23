Tutuklanan bir doktor ve eczacı mahkemede

"Sahte Reçete Düzenlemesi Şüphesiyle Tutuklanan bir Doktor ve Eczacı Mahkemeye Çıkarıldı"

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23/09/2023

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Tutuklanan bir doktor ve eczacı mahkemede

Polis tarafından yürütülen sahte reçete düzenlemesi soruşturması kapsamında tutuklu sayısı altıya yükseldi. Tutuklanan Dr. Güven Erkal ve Eczacı Gülten Veli Aner bugün mahkemeye çıkarıldı.

Doktorlar Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh ile eczacılar İsmet Tufan ve Simge Sonap, sahte reçete düzenlemesi şüphesiyle  tutuklandıktan sonra dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk alınmıştı.

Detaylar birazdan...

23/09/2023 10:24
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TAGS: haber, kıbrıs
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