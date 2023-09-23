Tutuklanan bir doktor ve eczacı mahkemeye çıkacak

"Sahte Reçete Düzenlemesi Şüphesiyle Tutuklanan Doktor ve Eczacı Mahkemeye Çıkacak"

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23/09/2023

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Tutuklanan bir doktor ve eczacı mahkemeye çıkacak

Polis tarafından yürütülen sahte reçete düzenlemesi soruşturması kapsamında tutuklu sayısı altıya yükseldi. Tutuklanan bir doktor ve bir eczacı, bugün saat 10.00'da mahkemeye çıkacak.

Doktorlar Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh ile eczacılar İsmet Tufan ve Simge Sonap, sahte reçete düzenlemesi şüphesiyle  tutuklandıktan sonra dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk alınmıştı.

23/09/2023 09:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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