Tutuklanan Gencin Çok Sayıda Hırsızlığa Karıştığı Tespit Edildi

Yayla’da geçen pazar bir ağılın penceresinden girilerek darbuka ve gazocağı çalınması üzerine yürütülen soruşturma sonucu, çalınan eşyalar benzer suçlardan poliste tutuklu olan S.H’nin (E-26) tasarrufunda bulundu.

Polis Basın Bültenine göre yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın ayrıca 3 Aralık’ta Güzelyurt’ta 3 ayrı narenciye bahçesinden gübre tankı çalarak sattığı da tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ESKİ İŞ YERİNDEN OTOMOBİL FARI ÇALDI

M.K’nin (E-43) Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan eski iş yerinden bir adet otomobil farı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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11/12/2020 16:11