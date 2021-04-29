“Tutuklu, Mahkum ve Aileleri Dayanışma Derneği” kuruldu

Ülkemizde “Tutuklu, Mahkum ve Aileleri Dayanışma Derneği” isimli yeni bir dernek kuruldu.

Derneğin, herhangi bir suç işlediği iddia edilen ve/veya suç işlediği mahkeme kararınca kesinleşen ve özgürlüğünden mahrum kalan herkesin, yine yürürlükteki hukuki mevzuat uyarınca haklarını en iyi şekilde savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulduğu bildirildi.

“Tutuklu, Mahkum ve Aileleri Dayanışma Derneği”, öncelikle özgürlüğünden mahrum kalan bireylerin haklarını insan hakları kapsamında korumayı ve gerekli her türlü faaliyette bulunmayı hedefliyor. Derneğin kurucu üyeleri, avukatlar ve psikologdan oluşuyor.

Kurucu üyelerin görev dağılımı ise şöyle oluştu: Başkan Dilem Akçaba, Yazman Nihal Vildan Kahya, Sayman Ceyda Akten ve kurucu üyeler Yağmur Çelikörs ile Asena Öztürk...

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29/04/2021 15:24