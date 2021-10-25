Tutuklular hakkındaki karar saat 18.00’da açıklanacak

Başbakan Ersan Saner’in sosyal medyada paylaşılan skandal videosunun ardında Faiz Sucuoğlu’nun parmağı olduğu iddia edildi.

Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada videodaki kadının avukatı tarafından yapılan iddiada söz konusu görüntüleri telefona geri getirilmesinden sonra zanlıların Lefkoşa’da bir restoranda buluştuklarını ve yanlarında Faiz Sucuoğlu’nun da olduğu iddia edildi.

Zanlı Pınar Gökmen’in gönüllü ifadesinde Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa ile Lefkoşa’ya geldiği yer alıyor.

Polis toplamda 14 telefon ve 7 bilgisayarın incelenmekte olduğunu alınan telefonların sadece bir kısmının incelemesinin tamamlandığını kaydetti.

Polis ayrıca videoda “oynanma” durumunun ise daha görüntü inceleme uzmanları tarafından incelendiğini belirtti.

Polis söz konusu görüntülerin Güney Kıbrıs hattı üzerinden kim tarafından atıldığının tespiti için Güney Kıbrıs ile yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini kaydetti.

Polis zanlılar için 8 gün daha ek tutukluk isterken, avukatlar itirazda bulundu.

Duruşma kararının saat 18.00’da açıklanacağı duyuruldu.

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25/10/2021 17:43