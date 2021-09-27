Tutukluya ikinci kez uyuşturucu madde temin etme teşebbüsünde bulunuldu

Baf Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan bir kişiye, birkaç gün içerisinde ikinci kez uyuşturucu madde temin edilmeye çalışıldığı bildirildi.

36 yaşındaki bir kişinin kıyafet ve yiyecek vermek için 39 yaşındaki tutukluyu görmek istediğini yazan Politis gazetesi, yapılan kontrolde yiyecek maddesinin içinde 0,3 gram metamfetamin olduğu düşünülen uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Bu gelişmenin ardından 36 yaşındaki şahsın tutuklandığını ve gözaltına alındığını yazan gazete, bahse konu kişinin, kıyafet ve yiyecekleri 39 yaşındaki tutukluya götürmesi için kendisine tanımadığı bir kişinin verdiğini söylediğini kaydetti.

Gazete, birkaç gün önce başka bir şahsın daha bahse konu tutukluya sabun içerisinde metamfetamin ulaştırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ekledi.

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Larnaka’da 35 yaşındaki bir şahsın evinde 18 Hint keneviri bitkisi ile halusinojenik etkisi olan sihirli mantar (magic mushroom) üretmeye yarayan araç-gereç ele geçirildiği belirtildi.

Gazete, 35 yaşındaki şahsın arandığını, 59 yaşındaki babasının ise tutuklandığını ekledi.

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27/09/2021 12:21